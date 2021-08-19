Разыскиваемого должника по алиментам сняли с поезда

Судебные приставы пресекли попытку должника покинуть пределы Пермского края. Жителя Добрянки, который долгое время находился в розыске в связи с уклонением от уплаты алиментов, сняли с поезда перед самым его отправлением. Горе-родитель задолжал трём своим детям более полутора миллионов рублей.На протяжении нескольких лет гражданин не исполнял свои родительские обязанности, воспитанием детей не занимался, материально не помогал. Ситуация усугублялась тем, что должник, зная о последствиях неуплаты алиментов, тщательно скрывался от судебных приставов, вследствие чего его объявили в исполнительный розыск.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, задержать алиментщика и применить к нему меры административно-правового характера удалось благодаря тесному взаимодействию с Пермским линейным отделом МВД России на транспорте. Сотрудники правоохранительных органов сообщили приставу, что разыскиваемый должник приобрел билет на поезд дальнего следования, в сообщении также содержалась информация о времени, месте совершения посадки и номере вагона.Прямо из купе гражданина доставили в отделение судебных приставов и составили административный протокол. Рассмотрев материалы дела, суд назначил правонарушителю 10 суток ареста.