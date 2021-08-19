Разыскиваемого должника по алиментам сняли с поезда
На протяжении нескольких лет гражданин не исполнял свои родительские обязанности, воспитанием детей не занимался, материально не помогал. Ситуация усугублялась тем, что должник, зная о последствиях неуплаты алиментов, тщательно скрывался от судебных приставов, вследствие чего его объявили в исполнительный розыск.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, задержать алиментщика и применить к нему меры административно-правового характера удалось благодаря тесному взаимодействию с Пермским линейным отделом МВД России на транспорте. Сотрудники правоохранительных органов сообщили приставу, что разыскиваемый должник приобрел билет на поезд дальнего следования, в сообщении также содержалась информация о времени, месте совершения посадки и номере вагона.
Прямо из купе гражданина доставили в отделение судебных приставов и составили административный протокол. Рассмотрев материалы дела, суд назначил правонарушителю 10 суток ареста.
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