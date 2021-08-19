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Трое вахтовиков из Прикамья погибли на Ямале
"По данным следствия, 17 августа 2021 года около 11 часов 30 минут бригада рабочих субподрядной организации выполняла работы по подготовке к нанесению антикоррозийной защиты внутри резервуара. В результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ, произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате чего пострадали несколько человек. Трое пострадавших от полученных телесных повреждений 18 августа скончались в медицинском учреждении", - сообщается на сайте Следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренном по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следственно-оперативной группой проведен детальный осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося. По уголовному делу назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз.
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