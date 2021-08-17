Аспиранты пермского политеха создали материал, который защитит дом от огня
Наталья Рябинина, аспирант ПНИПУ: "Было испробовано более 40 рецептур с разными компонентами, и пришли к конечному результату, испробовав очень много вариантов".
Новый перспективный материал может выпускаться в самых разных видах — блоки, огнестойкое покрытие в виде щитов или напыления. А важнейшим его свойством, по мнению создателей, и первых заказчиков, является полное отсутствие токсичных выделений при нагреве.
Александр Шайдуров, аспирант ПНИПУ: "Данный материал не содержит токсичных компонентов, обеспечивает защиту в условиях открытого пламени при температуре до 1000 градусов в течение 240 минут при толщине 10 миллиметров".
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