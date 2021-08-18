В городских лесах Перми проведено более 100 противопожарных рейдов
Специалисты ещё раз напоминают о необходимости соблюдения правил поведения в лесу в пожароопасный период. Для снижения рисков возникновения лесных пожаров жителям важно знать о правилах пожарной безопасности и правилах поведения в лесу: не поджигать траву, не бросать горящие спички, окурки, горящую золу, стекло (которое может быть линзой для лучей солнца), не оставлять в лесу мусор и не сжигать его.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Аспиранты пермского политеха создали материал, который защитит дом от огня
В Кунгуре детей придавила упавшая железобетонная плита
В Перми с 1 января для учащихся 1-4-х классов проезд станет бесплатным
В Перми стартуют хоккейные поединки на «Кубок Прикамья»
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 81 тысячу
Полиция просит откликнуться женщин, пострадавших от рук мошенника
Пермяк сконструировал в гараже модель самолета
Житель Перми обвиняется в незаконном отстреле лося
Начался возврат взносов за участие в отмененном Пермском марафоне
В населенных пунктах Прикамья истекает время действия особого противопожарного режима
Добавить комментарий: