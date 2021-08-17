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В Кунгуре детей придавила упавшая железобетонная плита
Прибывшие на место спасатели подняли плиту гидравлическим приспособлением и достали девочек. В общей сложности под плитой пострадавшие провели около 20 минут. С переломами и ссадинами их госпитализировали в Кунгурскую больницу. В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что состояние пострадавших стабильное, угрозы для жизни нет.
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