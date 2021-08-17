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В Перми с 1 января для учащихся 1-4-х классов проезд станет бесплатным
Администрация Перми предлагает утвердить с 1 января 2022 года право на бесплатный проезд для учащихся 1-4-х классов, а также предоставить скидки на оплату проезда для членов малоимущих, многодетных семей: скидку 30% на приобретение 30 поездок и скидку 40% на безлимитный проездной на месяц.
– Для школьников начальных классов эта возможность будет реализована на базе школьной карты, которую не надо будет продлевать и пополнять. Действовать такая карта будет до завершения ребёнком четвёртого класса, затем её можно использовать как обычный льготный проездной документ. Для членов многодетных малоимущих семей будут выпущены специальные льготные карты, которые надо будет пополнять, в зависимости от потребностей владельца: либо на 30 поездок, либо выбрать безлимитный тариф на месяц. Распространяться карты будут через существующие пункты выдачи и пополнения, а для учеников – в школах. Начать выдачу карт планируется в конце года, чтобы к моменту вступления дополнительных льгот в силу все желающие успели их оформить, – пояснил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.
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