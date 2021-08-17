← Пермяк сконструировал в гараже модель самолета
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 81 тысячу →
Полиция просит откликнуться женщин, пострадавших от рук мошенника
"Галантный кавалер сводил даму на пару свиданий и пообещал решить вопрос с досрочным погашением ипотеки. Злоумышленник попросил 18 тысяч рублей, чтобы отнести их сотрудникам банка для урегулирования проблемы. Потерпевшая сняла деньги в банкомате, передала их, после чего мужчина пропал и отключил телефон", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина арестован. Полицейские полагают, что он может быть причастен к аналогичным преступлениям на территории Прикамья. Всех потерпевших просят обратиться по телефонам: 89125923308, 89993639991.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пермяк сконструировал в гараже модель самолета
Житель Перми обвиняется в незаконном отстреле лося
Начался возврат взносов за участие в отмененном Пермском марафоне
В населенных пунктах Прикамья истекает время действия особого противопожарного режима
Неравнодушные пермяки спасают попавших в беду животных
В Индустриальном районе Перми началась приемка дворов
Остановки «ЦУМ» и «Кинотеатр «Октябрь» вернули на прежнее место
По факту смертельного ДТП в Свердловском районе возбуждено уголовное дело
В Перми по проекту «Малые дела» отремонтирован участок улицы Кировоградской
Не успели затормозить: в Перми на пешеходном переходе сбили человека
Добавить комментарий: