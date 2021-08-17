Пермяк сконструировал в гараже модель самолета

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← Житель Перми обвиняется в незаконном отстреле лося
Полиция просит откликнуться женщин, пострадавших от рук мошенника →
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11.08.2021 в 10:37
06.08.2021 в 10:50
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Житель Перми обвиняется в незаконном отстреле лося
Начался возврат взносов за участие в отмененном Пермском марафоне
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Неравнодушные пермяки спасают попавших в беду животных
В Индустриальном районе Перми началась приемка дворов
Остановки «ЦУМ» и «Кинотеатр «Октябрь» вернули на прежнее место
По факту смертельного ДТП в Свердловском районе возбуждено уголовное дело
В Перми по проекту «Малые дела» отремонтирован участок улицы Кировоградской
Не успели затормозить: в Перми на пешеходном переходе сбили человека
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