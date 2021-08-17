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Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 81 тысячу
В числе 475 новых инфицированных 179 пациентов мужского пола, 296 – женского, среди заболевших 43 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 66 человек, от 30 до 49 лет – 175 человек, 125 в возрасте 50-64 и 66 человек старше 65 лет.Всего в больницах проходят лечение 3 746 больных коронавирусом, из них 197 на ИВЛ. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 81 122 человек, из них выздоровели 71 270 человек, умерли от коронавируса 3705 человек, остальные скончались от сопутствующих заболеваний.
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