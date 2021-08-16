Житель Перми обвиняется в незаконном отстреле лося

Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении уроженца с. Григорьевское 1983 года рождения, ныне проживающего в Перми. Ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота». Ущерб составил 240 тысяч рублей. В октябре прошлого года в полицию обратился местный охотовед с сообщением о незаконном отстреле лося вблизи села Григорьевское. Выехав по указанному адресу, стражи порядка обнаружили тушу убитого животного с пулевым ранением. На месте происшествия кроме пули были изъяты также следы обуви и транспортного средства. В ходе оперативных мероприятий личность злоумышленника установили в кратчайшие сроки. Он ранее часто охотился в этих местах, поэтому был хорошо знаком жителям села. Как сообщили в полиции, доказательством причастности фигуранта к преступлению стало заключение баллистической экспертизы. С целью уклонения от уголовной ответственности он предоставил в полицию карабин без остова затвора – важной детали ружья, выстрел без которой не возможен. Но это не помешало экспертам установить, что убито животное было именно из этого ружья. Уголовное дело направлено в суд.