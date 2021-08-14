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В Пермском крае с начала теплого сезона от клещей пострадали 17 тысяч человек
На клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) исследовано 14 108 клещей. Инфекцию выявили в 274 случаях (1,9 %); На иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) – 11481 (4691 клещей, что равно 40,9 %);
Всего в Прикамье вирусным энцефалитом заболели 34 человека. Иксодовым клещевым боррелиозом — 85.
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