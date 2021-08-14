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С начала года в Перми 750 постояльцев муниципального приюта обрели новых хозяев
Муниципальный приют проводит активную работу по поиску новых хозяев для собак, находящихся на содержании, а также разъясняет особенности ухода за животными. В волонтёрские дни учреждение посещают сотрудники пермских предприятий, коллективы школ, детских садов, для которых проводят экскурсии. Участники таких акций могут погулять с питомцами и помочь приюту.
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