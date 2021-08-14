Метеорологи предупредили об аномальной погоде в ближайшие дни
Температура воздуха будет выше нормы в среднем на 6 градусов. При этом на юге региона аномалия ожидается чуть больше. Благодарить за такой сценарий нужно антициклон, который сохранится над Южным Уралом и севером Казахстана. По его западной периферии в регион будет поступать очень тёплая воздушная масса с юго-запада, рассказали специалисты.
Осадков в ближайшие 5 дней ожидается мало.
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