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В Пермском крае выявлено 479 случаев заражения COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 79 696. В числе 479 новых инфицированных 198 пациентов мужского пола, 281 – женского, среди заболевших 84 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 83 человека, от 30 до 49 лет – 164 человека, 94 в возрасте 50-64 и 54 человека старше 65 лет.
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