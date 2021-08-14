Губернатор Прикамья побывал с рабочим визитом в Большой Соснове

Новые дома и ход реализации национальных проектов в селе Большая Соснова оценил во время рабочей поездки губернатор Дмитрий Махонин. За год администрация приобрела 8 квартир для детей-сирот. Теперь поручение местным властям провести сюда газ.Губернатор Прикамье также осмотрел новые классы «Точки роста» в сельской школе. Ремонт уже закончен, осталось завезти оборудование. Глава региона дал поручение ускорить работы, чтобы все было готово к грядущему учебному году. Такие центры открываются в Прикамье благодаря нацпроекту «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Со следующего года территория будет получать дополнительные денежные средства в виде субсидии. Кроме того, договорились, что увеличим единую субсидию на территорию. С новым руководством района у нас задача войти во все региональные программы. Из 44 региональных программ территория участвует только в семи".После состоялась встреча главы региона с руководителями образовательных учреждений, где они в формате диалога обсудили актуальные вопросы.А в Оханске состоялось торжественное открытие нового межшкольного стадиона. Построено современное футбольное поле. Пермский край меняется, и люди чувствуют позитивные изменения уже сегодня.Еще на стадионе сделана спортивная площадка. Всего здесь 9 тренажёров для занятий спортом, она открыта для всех желающих. Есть беговая дорожка и освещение.Радмир Габдуллин, советник генерального директора АО «Уралхим» по социальным вопросам: "Есть все для того, чтобы создавали максимально комфортные условия, доступные условия, для занятия физической культурой и спортом в любом населенном пункте. Сегодня это все есть, и этим надо пользоваться здесь и сейчас".А в Большой Соснове в самое ближайшее время планируется покупка еще четыре жилых помещения для детей-сирот.