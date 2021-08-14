← С 14 августа остановки «ЦУМ» и «Кинотеатр «Октябрь» вернутся на прежнее место
Губернатор Прикамья побывал с рабочим визитом в Большой Соснове →
В Пермском крае заработали штабы общественной поддержки
Здравоохранение — одна из ключевых тем на встречах с гражданами штаба общественной поддержки. Объединение открылось в августе. За первую неделю уже проведено 11 различных мероприятий с участием трех сотен человек.
Попасть на приём со своим вопросом может любой человек. Для этого даже необязательно выходить из дома. Достаточно отправить заявку в штаб и в обозначенный день встретиться по видеосвязи с экспертами. Они и подскажут вам выход из ситуации.
Возглавил региональный штаб заслуженный мастер спорта России и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко. По его словам, сегодня это важный элемент взаимодействия с людьми.
Альберт Демченко, руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Пермском крае: "Штаб общественной поддержки и создан для того, чтобы собирать такие запросы людей. Их инициативы и формировать народную программу. Мы уже подписали ряд соглашений с различными НКО. Порядка 11 НКО подписаны соглашения. А также открыли молодёжное движение, это наш драйвер вообще развития".
Помимо приёма граждан, штаб также организует круглые столы и стратегические сессии. От образования до сельского хозяйства. Итогом таких мероприятий становятся решения конкретных вопросов, волнующих людей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
С 14 августа остановки «ЦУМ» и «Кинотеатр «Октябрь» вернутся на прежнее место
Возле моста через Сюзьву произошло ДТП
В школах Прикамья продолжаются проверки МЧС
Пермякам предложили "скинуться" на восстановление памятников архитектуры
В Перми проходит операция «Автобус»
Сотрудники зоопарка вынянчили детёныша рыси
Бесплатный проезд для младших школьников в Перми могут ввести с 2022 года
Новый штраф: непристёгнутый ремень увидит камера
Стало известно, какой будет улица Ленина после обновления
На этой неделе мобильные пункты вакцинации открывать не планируют
Добавить комментарий: