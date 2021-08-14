В Пермском крае заработали штабы общественной поддержки. Это новый для региона вид общественной помощи. Штабы в первую очередь могут привлечь необходимый ресурс для решения конкретной проблемы.Здравоохранение — одна из ключевых тем на встречах с гражданами штаба общественной поддержки. Объединение открылось в августе. За первую неделю уже проведено 11 различных мероприятий с участием трех сотен человек.Попасть на приём со своим вопросом может любой человек. Для этого даже необязательно выходить из дома. Достаточно отправить заявку в штаб и в обозначенный день встретиться по видеосвязи с экспертами. Они и подскажут вам выход из ситуации.Возглавил региональный штаб заслуженный мастер спорта России и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко. По его словам, сегодня это важный элемент взаимодействия с людьми.Альберт Демченко, руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Пермском крае: "Штаб общественной поддержки и создан для того, чтобы собирать такие запросы людей. Их инициативы и формировать народную программу. Мы уже подписали ряд соглашений с различными НКО. Порядка 11 НКО подписаны соглашения. А также открыли молодёжное движение, это наш драйвер вообще развития".Помимо приёма граждан, штаб также организует круглые столы и стратегические сессии. От образования до сельского хозяйства. Итогом таких мероприятий становятся решения конкретных вопросов, волнующих людей.