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← Возле моста через Сюзьву произошло ДТП

В Пермском крае заработали штабы общественной поддержки →

С 14 августа остановки «ЦУМ» и «Кинотеатр «Октябрь» вернутся на прежнее место

С 14 августа остановки «ЦУМ» и «Кинотеатр «Октябрь» в Перми вернутся на прежнее место. Ранее они были временно перенесены в связи с капитальным ремонтом Комсомольского проспекта. В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что с 14 августа остановочный пункт «ЦУМ», расположенный по нечётной стороне Комсомольского проспекта, вернётся на прежнее место в район дома №25 по Комсомольскому проспекту. Также с этого времени остановочный пункт «кинотеатр «Октябрь» переносится обратно к развлекательному центру «Октябрь», расположенному по адресу: Комсомольский проспект, 46.

Опубликовано: 13.08.2021 в 17:01 в рубрике - Новости T7-inform

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← Возле моста через Сюзьву произошло ДТП

В Пермском крае заработали штабы общественной поддержки →

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