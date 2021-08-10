Пермякам предложили "скинуться" на восстановление памятников архитектуры

Государственная Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края запустила специальный проект, приуроченный к подготовке празднования 300-летия основания Перми, которое состоится в 2023 году. В ближайшее время на фасадах объектов культурного наследия, расположенных в краевой столице, появятся таблички с QR-кодом «Пермь 300». Каждый желающий сможет пожертвовать денежные средства на специальный счет, открытый инспекцией. Они будут направлены на проведение работ по реставрации памятников и, тем самым, жители непосредственно поучаствуют в сохранении объектов культурного наследия.
Для того чтобы осуществить такое пожертвование на реставрацию исторических зданий, потребуется открыть приложение банка в телефоне и отсканировать QR-код. Все необходимые реквизиты заполнятся автоматически, останется только подтвердить свое намерение, определить сумму и произвести платеж.
Отчет о размере собранных средств и их расходовании инспекция предоставит после завершения проекта.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми проходит операция «Автобус»
Сотрудники зоопарка вынянчили детёныша рыси
Бесплатный проезд для младших школьников в Перми могут ввести с 2022 года
Новый штраф: непристёгнутый ремень увидит камера
Стало известно, какой будет улица Ленина после обновления
На этой неделе мобильные пункты вакцинации открывать не планируют
В Перми завершилась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году
В «красные зоны» стационаров Пермского края поставлены 1230 кислородных концентраторов
Три арт-объекта открыто в Архангельском
Прикамье вошло в ТОП-10 регионов по количеству ипотечных займов
Добавить комментарий: