В школах Прикамья продолжаются проверки МЧС

В Перми завершена приёмка школ, сообщили в городской администрации. Но, как выяснилось, это не касается сферы деятельности МЧС. Свои проверки в ведомстве продолжают. В школе «Мастерград» в Дзержинском районе прошла учебная тревога. Пункт за пунктом сотрудники следуют инструкции техники безопасности.Завуч школы Ирина Яковлева, как того требует инструкция, отчитывается о числе эвакуированных сотрудников и детей, которые посещают дневной летний лагерь.Ситуация, впрочем, штатная — сотрудники МЧС комплексно проверяют школу. Речь не только о пожарной сигнализации, водоэмульсионная ли побелка на стенах, годны ли сроки штампов на огнетушителях, каждую дверь изучают буквально на ощупь.Мелочей здесь нет. Школу опоясывает разветвлённая система безопасности- поясняет специалист Владимир Терёхин. Датчики оповещения срабатывают как в автоматическом режиме, так и в голосовом.На сегодняшний день из тысячи школ по краю пожарные уделили внимание больше, чем половине. Проверки продолжаются, чаще других замечания касаются систем оповещения и эвакуационных путей.Денис Андриевский, заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю: "Захламление, в лестничных клетках мебель хранят иногда там. Заужают эвакуационную ширину".Не первый год пристальное внимание уделяют так называемым крышкам безопасности на канализационных люках, что располагаются вблизи школ и детских садов. Такие уберегут детей от падения в случае кражи верхней. Что, увы, не редкость в Перми.Константин Гусев, главный инженер компании «Новогор- Прикамье»: "Под металлической крышкой, с помощью металлического крепления устанавливается толстая мембрана из полипропилена, которая на какое- то время предупредит чрезвычайные ситуации и травму".Свою приёмку школ и садов накануне завершили специалисты департамента образования Перми. Качество ремонта и безопасности, районные межведомственные комиссии проверили в 195 образовательных учреждений."Мастерград" на Пролетарке противопожарный допуск от МЧС перед началом учебного года получил. До 13 августа в Пермском крае проверят ещё около 430 учебных заведений.