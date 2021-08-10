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В Перми проходит операция «Автобус»
"За первый день проведения мероприятия сотрудники ГИБДД провели 3 сплошные и 3 скрытые проверки. Всего полицейские проверили 124 маршрутных транспортных средства. Было выявлено 42 нарушения водителями автобусов, из которых 13 нарушений связаны с технически-неисправным состоянием транспортных средств, их дальнейшая эксплуатация была запрещена", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Всего за 7 месяцев госавтоинспекторами к административной ответственности было привлечено 1737 водителей автобусов, 78 должностных лиц, 44 юридических лица и индивидуальных предпринимателей.
Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов, информацию можно сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми по телефонам 246-70-00, 261-99-99 или «102».
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