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Сотрудники зоопарка вынянчили детёныша рыси
До месяца рысенка кормили молоком каждые два часа, теперь животное ест мясо.
В свои два месяца зверь освоил кошачий лоток.
Играют с рысёнком мехом, перьями и настоящей кроличьей шкуркой, чтобы он не забывало своих диких инстинктах.
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