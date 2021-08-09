Стало известно, какой будет улица Ленина после обновления

В мэрии Перми рассказали, какой будет улица Ленина после обновления. На данный момент администрация Ленинского района Перми заключила контракт с подрядной организацией, в ближайшее время начнутся подготовительные работы.Ремонт будет проводиться в несколько этапов – от Комсомольского проспекта до улицы Парковой, от улицы Крисанова до Комсомольского проспекта и от улицы Крисанова до площади Гайдара. Работы должны быть завершены до октября 2022 года.Согласно техническому заданию, подрядная организация должна обустроить тротуары, заменить бордюры и ограждения, установить урны и скамейки. Обновится и проезжая часть: планируется уложить нижний и верхний слой асфальта, заасфальтировать заезды и парковки. Кроме того, необходимо восстановить ливневую канализацию и водоотводные лотки, электроосвещение и дорожные знаки, нанести разметку. Частично будут обустроены газоны, высажены деревья.По словам начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса, на участке между улицей Парковой и Компросом изменений в части организации дорожного движения будет немного. Они будут локальными для повышения удобства жителей. В частности, изменит свое местоположение одна из трамвайных остановок в микрорайоне Разгуляй – на прежнем месте нет возможности увеличить её из-за конфигурации рельсов, поэтому она сместится ближе к Северной дамбе. Таким образом, пассажирам, которые планируют пересаживаться на автобус, станет удобнее. Также запланировано небольшое удлинение дополнительной полосы перед перекрёстком с улицей Сибирской.– Более серьёзные изменения предполагаются в широкой части улицы Ленина на участке от Компроса до площади Гайдара. Например, около ЦУМа планируется оборудовать трамвайные остановки – это позволит сделать все пункты для посадки в общественный транспорт ближе друг к другу, тем самым осуществлять пересадку будет ещё удобнее и безопаснее. Около перекрёстка с улицей Куйбышева будут оборудованы две дополнительные автобусные остановки. По всему участку улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Толмачёва будет изменен профиль улицы – он будет включать в себя проезжую часть, состоящую из двух полос движения в каждую сторону, парковки вдоль проезжей части, также предусмотрена газонная часть с высадкой деревьев, тротуар, – прокомментировал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.Также он добавил, что со стороны эспланады предполагается велодорожка, при этом на ней будет асфальтовое покрытие, а на тротуаре плитка. Чтобы избежать заторов, перед перекрёстками будут восстанавливаться три полосы движения. На большей части улицы Ленина парковки будут расположены параллельно оси дороги. На участках, где парковки наиболее востребованы – это квартал между улицами Куйбышева и Попова и вблизи «Театра-Театра» парковки будут расположены перпендикулярно оси дороги. Два дополнительных пешеходных перехода организуют у «Театра-Театра» и между улицами Крисанова и Плеханова.