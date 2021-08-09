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Бесплатный проезд для младших школьников в Перми могут ввести с 2022 года →
Новый штраф: непристёгнутый ремень увидит камера
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← Стало известно, какой будет улица Ленина после обновления
Бесплатный проезд для младших школьников в Перми могут ввести с 2022 года →
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06.08.2021 в 10:50
06.08.2021 в 10:25
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11.06.2021 в 17:00
Бесплатный проезд для младших школьников в Перми могут ввести с 2022 года
Новый штраф: непристёгнутый ремень увидит камера
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.08.2021
В Перми будут судить таксиста-карманника, обокравшего шестерых пассажиров
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Стало известно, какой будет улица Ленина после обновления
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В Перми завершилась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году
В «красные зоны» стационаров Пермского края поставлены 1230 кислородных концентраторов
Три арт-объекта открыто в Архангельском
Прикамье вошло в ТОП-10 регионов по количеству ипотечных займов
Пермская ЦБК представила главе региона инвестиционные проекты
Продавец старинных монет ограбил пенсионера
В Полазне весь берег усыпан дохлой рыбой
В Перми будут судить таксиста-карманника, обокравшего шестерых пассажиров
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