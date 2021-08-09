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На этой неделе мобильные пункты вакцинации открывать не планируют
"В первую очередь необходимо сделать прививку тем, кто записан в поликлинику. В связи с большим спросом на вакцину и одновременно большой нагрузкой на поликлиники мы вынуждены временно приостановить работу мобильных прививочных пунктов", - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.
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