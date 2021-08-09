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В Перми завершилась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году
В ходе приёмки было проведено полное обследование территории и всех помещений образовательных учреждений: классов, актовых и спортивных залов, пищеблоков, помещений чердаков и подвалов. Особое внимание уделялось соблюдению санитарных требований, обеспечению безопасности в образовательных учреждениях: проверялось состояние систем пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе наличие и исправность систем оповещения, тревожной сигнализации, дымоудаления, оборудование путей эвакуации. Специалисты инспектировали уровень оснащённости технологическим оборудованием пищеблоков, состояние систем канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения, оснащение мебелью, соответствующей возрастным особенностям учащихся, а также доступность зданий образовательных учреждений для маломобильных групп граждан.
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