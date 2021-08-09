← Три арт-объекта открыто в Архангельском
В Перми завершилась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году →
В «красные зоны» стационаров Пермского края поставлены 1230 кислородных концентраторов
Приборы предназначены для насыщения крови пациентов кислородом, а также для терапии дыхательной недостаточности. Принцип работы кислородных концентраторов такой: они забирают воздух из окружающей среды, отделяют кислород от других газов и доставляют его в высокой концентрации к пациенту через дыхательную трубку (назальные канюли или кислородную маску). Производительность таких приборов составляет до 5 литров кислорода в минуту.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Три арт-объекта открыто в Архангельском
Прикамье вошло в ТОП-10 регионов по количеству ипотечных займов
Пермская ЦБК представила главе региона инвестиционные проекты
Продавец старинных монет ограбил пенсионера
В Полазне весь берег усыпан дохлой рыбой
В Перми будут судить таксиста-карманника, обокравшего шестерых пассажиров
В больнице Кунгура установлен новейший аппарат УЗИ
В Перми продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей
В Чусовом в ДТП погиб водитель фуры
На Гайве сегодня вечером на сутки отключат водоснабжение
Добавить комментарий: