Три арт-объекта открыто в Архангельском

Сразу три новых арт-объекта открыли в селе Архангельское Юсьвинского округа: въезд в село украсила огромная буква "А", открыта аллея выдающихся земляков, внесших значительный вклад в развитие края, а на улице появилась галерея наличников, Три дня работники колхоза "Совет" устанавливали на въезде в село Архангельское объемную букву в виде колосков, соединенных коми-пермяцким оберегом.Ольга Власова, председатель СПК "Колхоз"Совет": "Символизирует сельскохозяйственную территорию, "А" - это первая буква нашего села".Арт-объект изготовили народный мастер Пермского края Николай Калин и умелец Владимир Боталов.Благодаря энтузиастам и проектной работе Центра национальной культуры "Ассяма горт" в Юсьвинском округе появилось три уникальных арт-объекта.Следом за первой буквой алфавита открыли Аллею выдающихся земляков, которые внесли вклад в развитие родного края. Под руководством учителя архангельской школы трудилась целая команда выпускников.Засеянная земля под небесным ярусом с солярным орнаментом - основной мотив следующего арт-объекта - уличной галереи из 9 наличников в увеличенном виде. На каждом наличнике планируют разместить QR-код с описанием наличника, именем мастера и названием населенного пункта, откуда взят образец.Наличники скопированы с подлинных оконных обрамлений по фотографиям. Наличники не просто украшение, за искусной резьбой скрывается послание, понятное в старину любому прохожему. Так, многолистник на нижней доске призван оберегать домочадцев, при этом сколько лепестков - столько в семье детей.Искать сакральные смыслы, разглядывая детали, можно долго. Каждый плотник вложил свое мастерство. Кто-то выполнял резьбу полтора месяца, опытному мастеру Владимиру Боталову хватило трех дней.Владимир Боталов, житель села Архангельское: "Работа в проекте мне понравилась, наличник получился вроде неплохой. Соглашусь с удовольствием участвовать в подобных проектах".В перспективе уличная галерея наличников будет пополняться.