В Перми продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей. На сегодняшний день опрессовка закончена для части домов на улицах Плеханова, Макаренко, Тургенева, Маршала Рыбалко, Автозаводская и в Новых Лядах. Энергетики приступили к профилактике на теплосетях в центральной части города и микрорайоне Балатово. Со следующей недели опрессовка начнется на территории пермского классического университета, в жилом фонде по улицам Подлесной и Куфонина. Работы также стартуют в Кондратово.
В Пермском филиале «Т Плюс» и Пермских тепловых сетях напоминают, что ежегодные гидравлические испытания необходимы для того, чтобы проверить теплопроводы на плотность и прочность и надежно подавать тепло и горячую воду жителям будущей зимой.
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