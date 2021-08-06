Большинство пассажиров общественного транспорта Перми совершает по 1-2 поездки в день

Подведены промежуточные итоги голосования за новое тарифное меню на портале «Управляем вместе». В нём приняли участие почти 200 человек.В департаменте транспорта администрации Перми рассказали, что примерно половина участников опроса совершает 1-2 поездки ежедневно: и в будние, и в выходные дни. При этом подавляющее большинство респондентов используют для оплаты банковские карты или гражданский проездной в формате «электронного кошелька». Большинство проголосовавших отметило, что им хватает времени для совершения бесплатной пересадки. 18% участников опроса вообще не используют пересадку и добираются на прямом маршруте. Держатели льготных и гражданских проездных документов, в основном, склоняются к мнению, что дополнительно надо ввести безлимитный проездной на полмесяца.В ведомстве отмечают, что существующее тарифное меню требует корректировки, в том числе по причине особых условий, появившихся из-за пандемии и введённых ограничений. Так, сотрудники многих организаций переведены на удалённый режим работы, отменён ряд культурно-массовых мероприятий и т.д. Именно поэтому, очень важно чтобы пермяки приняли активное участие в голосовании – это поможет выявить реальные потребности пассажиров и внести необходимые изменения, чтобы оплата проезда в общественном транспорте стала выгоднее и удобнее.