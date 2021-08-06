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В больнице Кунгура установлен новейший аппарат УЗИ
По словам главного врача Кунгурской центральной районной больницы Вадима Кириллова, прием жителей, которым требуется УЗИ-диагностика, начали вести сразу после подключения оборудования инженерами. На уже используемых аппаратах проводятся обследования и амбулаторных, и стационарных пациентов преимущественно по профилю сердечно-сосудистой патологии. Благодаря новому оборудованию у врачей Кунгура появилась возможность обследовать пациентов с большей точностью, так как повышается уровень детализации изображения. А оптимизированное управление дает большую скорость приема и точность результатов.
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