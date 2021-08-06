Пермский театр оперы и балета и Чернушинский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь площадкой для различных концертов и творческих выступлений станет, по сути, весь юг Прикамья.Документ подписали глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков и директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков, который посетил округ с ознакомительным визитом.Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: "Впечатления исключительно положительного характера, надо сказать, что поскольку я в Пермском крае обосновался недавно, конечно, для руководителя культурной институции, в историю региона мне погрузиться полезно".Среди прочего соглашение подразумевает гастроли артистов театра и в Чернушке для этого всё есть - хорошая сцена, зрительный зал на 400 мест. Такой опыт у Чернушки, кстати, уже имеется: при поддержке пермских нефтяников построен мост творческого сотрудничества - жители встречались с пермскими и столичными исполнителями разных жанров. Сейчас же общение станет ещё более насыщено событиями.Михаил Шестаков, глава Чернушинского городского округа: "Надеемся, что благодаря этому соглашению на нашей территории будет больше совместных мероприятий."Площадкой может быть весь округ - есть места, которые интересны туристам, и могут стать базой для творческих мероприятий. Например, родовое поместье в деревне Таныпские ключи, при поддержке лукойловцев здесь появиласьнастоящая кузница, и планов, связанных с театральным проектом, достаточно.Алексей Инюткин, начальник Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Есть сейчас на данном этапе очень много идей, больших интересных, классных проектов, краевого масштаба. Сегодня, как я говорил, мы узаконилиотношения, наметили планы на будущее."Концерты, мастер-классы, новые форматы - всё это уже в ближайшей перспективе. Один из замыслов - провести выступление артистов на территории Свято-Никольского монастыря.