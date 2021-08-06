Реконструкцию улицы Карпинского должны завершить в середине октября. Об этом было заявлено во время инспекции объекта Дмитрием Малютиным, временно исполняющим полномочия председателя Пермской городской думы.Напомним, реконструкция улицы Карпинского началась в прошлом году благодаря софинансированию из бюджетов края и города. Сейчас все сложные работы закончены. Подрядчик занимается обустройством проезжей части по нечетной стороне и тротуаром.Как заявлено, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» городские и краевые власти планируют отремонтировать порядка одного миллиона квадратных метров дорог.Еще один крупный проект в Индустриальном районе - новый сквер на улице Советской Армии. Он был придуман и разработан жителями. От идеи до реализации ушло меньше года. Сами работы рассчитаны на два месяца и сейчас почти завершены. Теперь вместо пустыря здесь красуются качели, пешеходные дорожки, лавочки.Ольга Коноплева, председатель ТОС «Черняевский»: "В рамках деятельности ТОСа у нас есть люди, которые готовы здесьпраздники организовывать, концертные, интерактивные мероприятия проводить."Проект ТОСа «Черняевский» стал одним из победителей конкурса инициативных проектов. Свою идею сквера люди направили в администрацию, защитили и получили деньги на создание новой зоны отдыха.Дмитрий Малютин, врип председателя Пермской городской думы: "На мой взгляд, очень хороший механизм, который совмещает инициативу жителей, подкрепляется финансовыми средствами бюджета города, будет набиратьновые обороты и дальше тиражироваться."В полной красе новый сквер предстанет в конце августа. Здесь появится зеленый газон, кустарники и большая клумба.