Начало августа будет тёплым
В последние дни июля и начале августа Пермский край окажется под влиянием теплого западного циклона. Температура вернется к климатической норме, но аномальной жары не ожидается. По прогнозам синоптиков, постепенное потепление начнется в четверг 29 июля. Столбики термометров днем поднимутся до +19º и выше. В выходные температурный фон еще подрастет в среднем на 2 градуса. По предварительному прогнозу, начало августа ожидается теплым, дневная температура поднимется до +23…+28 градусов, но при этом также возможны кратковременные дожди, местами с грозами.
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