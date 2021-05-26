В ночь на четверг на севере края похолодает до +2...+7
В Пермском крае в ночь на четверг ожидается серьезное похолодание, граничащее с заморозками.
Больше всех достанется северу региона.
"Дневная температура в среду на севере может составить всего 12-14 градусов, по югу - до 18. В ночь на четверг похолодает до +2...+7, но все-таки до заморозков дело не дойдет. Дальше нас ждет небольшое потепление под влиянием промежуточного антициклона, в пятницу температура может подняться до +20 градусов и немного выше. В конце недели ожидается выход углубляющегося на Урал циклона с дождями и последующим похолоданием, которое мы можем ощутить уже в воскресенье или следующий понедельник. Во многих районах края в выходные впервые за 25 дней пройдут существенные осадки", - рассказал специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.
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