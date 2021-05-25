В Прикамье похолодает, но до заморозков дело не дойдёт

На этой неделе погода будет теплее климатической нормы на 1-2 градуса. Начиная со вторника ожидается заток холодного воздуха, который усилится в среду - 26 мая станет самым холодным днем, начиная с 6 мая, с дневной температурой +17...+18.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Похолодание не везде будет сопровождаться осадками. В понедельник и вторник погоду определяет малоподвижный фронт. Во вторник вечером возможны дожди в Перми, в ночь на среду - по юго-восточным районам края. Что касается северных и северно-западных территорий, то там похолодание может пройти вовсе без дождей. На севере оно будет наиболее сильным. Дневная температура на севере может составить всего 12-14 градусов, по югу - до 18. В ночь на четверг ослабеет ветер, похолодает до +2...+7, но все-таки до заморозков дело не дойдет. Дальше нас ждет небольшое потепление под влиянием промежуточного антициклона, в пятницу температура может подняться до +20 градусов и выше. В конце недели ожидается выход углубляющегося на Урал циклона с дождями и последующим похолоданием, которое мы можем ощутить уже в воскресенье или следующий понедельник. Во многих районах края впервые за 25 дней пройдут существенные осадки".