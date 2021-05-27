Пермский МФЦ презентовал линейку услуг для бизнеса
Дарья Романова: "Буквально минут 15 - и все мои документы уже были отправлены в налоговую инспекцию, и совсем скоро я буду заниматься своим любимым делом".Как рассказали специалисты, именно услуги Налоговой службы - одни из самых востребованных у представителей бизнеса-сообщества в МФЦ. Здесь предприниматели могут зарегистрироваться в качестве ИП или юридического лица, внести изменения в учредительные документы, получить сведения из реестров.
Наталья Пономарева, пресс-секретарь УФНС по Пермскому краю: "В 2021 году количество таких заявлений увеличилось более чем в 2 раза как по ИП, так и по регистрации юридических лиц".
Еще один плюс обращения в МФЦ - отсутствие госпошлины. Так, на оформлении ИП можно сэкономить 800 рублей, юрлица — 4 тысячи.Также без пошлины сделать это можно на портале госуслуг или сайте федеральной налоговой службы.
Что касается МФЦ, создание комфортных условий для бизнеса — в приоритете у губернатора края Дмитрия Махонина. В филиалах «Мои документы» работают 118 окон для юрлиц. В них, помимо услуг налоговой, можно получить и другие.Наталья Гордеева начальник информационно-аналитического управления Пермского МФЦ: "Например, услуги корпорации МСП, в рамках развития своего бизнеса, открытие расчетного счета в банке, получение лицензий по виду деятельности".
Кстати, именно благодаря электронному документообороту между МФЦ и налоговой, решение по открытию ИП Дарья получит в течение 3-5 дней, вместо 11, как было ранее.
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