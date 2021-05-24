Пермяков предупреждают о проведении технологических работ в Единой системе оплаты проезда

На сервере министерства информационного развития и связи Пермского края в ночь с 24 на 25 мая будут проводиться технологические работы. В течение ближайших дней возможны некоторые ограничения в работе банковских и транспортных карт.Департамент транспорта администрации Перми рекомендует пассажирам пополнить, а также вывести из стоп-листа находящиеся там карты до конца дня 24 мая. Также в ведомстве отмечают, что оплата проезда, совершённая безналичным способом в этот период, может быть списана с карт позднее.По завершении работ держатели банковских и транспортных карт смогут самостоятельно проверить историю поездок и списаний, а также вывести свою карту из стоп-листа, если она туда попала.