Пермяков предупреждают о проведении технологических работ в Единой системе оплаты проезда
Департамент транспорта администрации Перми рекомендует пассажирам пополнить, а также вывести из стоп-листа находящиеся там карты до конца дня 24 мая. Также в ведомстве отмечают, что оплата проезда, совершённая безналичным способом в этот период, может быть списана с карт позднее.По завершении работ держатели банковских и транспортных карт смогут самостоятельно проверить историю поездок и списаний, а также вывести свою карту из стоп-листа, если она туда попала.
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