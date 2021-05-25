ОГЭ по русскому языку растянули на 2 дня
В прошлом году из-за сложной обстановки с коронавирусом ОГЭ школьники вообще не писали. Сегодня пандемия еще продолжается, поэтому на входе температурный контроль. Правда, маску и перчатки носить не заставляют - это по желанию. В аудиториях ребят рассаживают с учетом социальной дистанции. Елена Макаренко, директор МАОУ «СОШ N116»: "Требования, которые мы соблюдаем: дети будут располагаться в шахматном порядке, работающий рециркулятор".
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