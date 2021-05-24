"Остался пепел": в Перми сгорели два электромобиля Tesla

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В соцсетях появился пост от собственников машин или их представителей, которые уверены, что имел место поджог. В настоящее время ищут любую информацию о злоумышленниках.
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