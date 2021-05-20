Аномальная жара сохранится. Четверг принесет новые температурные рекорды
Досрочно, до официального открытия сезона, на пермские пляжи сегодня вышли спасатели. Готовность полная, несмотря на то, что купающихся быть не должно.
До календарного лета еще полмесяца, а на термометре почти 30 градусов. Редкое понижение температуры даже на несколько отметок пермяки встречают с особой радостью.
Спасение от зноя ищут на пляже. Луиза Коногорова старается проводить здесь всё свободное время.
"В Перми тяжело жара переносится. Город и всё вокруг нагревается". Из-за аномальной жары на пермские пляжи вышли спасатели. Еще до официального открытия сезона.
Разрешенных мест для купания пять: в Кировском районе, на правом берегу Камы, у Мотовилихинского пруда, на берегу КамГЭС и в Новых Лядах.
Патрулируют также вдоль берега. Новый катер "Русбот" пермские спасатели купили перед пандемией и год практически не использовали. Сейчас его первые выходы.Пока у спасателей неполный штат. Официально нельзя купаться, пока Роспотребнадзор не проведет анализ воды в реках. В мэрии заявили, это случится уже в ближайшее время. К лету должны выйти все 75 сотрудников службы.
Вячеслав Кац, и.о. директора МКУ «Пермская городская служба спасения»: "Мы курсируем по обоим берегам: от устья реки Гайва до улицы Гальперина в Кировском районе".
Сами же пермяки ведут себя ответственно и плавать не спешат. Вместо водных процедур - солнечные ванны.Анна Остапенко: "Обязательно надо носить крем. Почему-то у нас люди любят в самую жару проводить на солнце. Может быть солнечный удар".
Заменить походы на пляж поможет обливание водой. Таким образом от пекла каменных джунглей зверей и птиц пермского зоопарка спасают сотрудники. Пример можно взять и с белых медведей.Юлия Шитова, директор Пермского зоопарка: "Очень тяжело животным, которые живут на севере. Например, белые медведи. Для них мы наполняем бассейн, где они могут насладиться прохладой. Они очень любят плавать".
Метеорологи предупреждают: аномальная жара в Прикамье сохранится. В четверг - новые температурные рекорды.
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