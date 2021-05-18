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В Прикамье клещи покусали уже более 2500 человек

В Пермском крае отмечается характерный подъем клещевой активности. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации Прикамья обратилось пострадавших от укусов клещей 2503 человека, в том числе детей – 476.
На клещевой вирусный энцефалит исследовано 2253 клещей, инфекция выявлена в 28 случаях (1,2%); на иксодовый клещевой боррелиоз – 684 из них инфицировано 234 клеща (34,2%); на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 630, инфекция выявлена в 12 случаях (1,9%); на моноцитарный эрлихиоз человека – 630 из них заражены 23 клеща (3,7%). Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрированы.

Метки: Здоровье, Общество

Опубликовано: 18.05.2021 в 11:18 в рубрике - Новости T7-inform

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