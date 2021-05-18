В Прикамье клещи покусали уже более 2500 человек
В Пермском крае отмечается характерный подъем клещевой активности. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации Прикамья обратилось пострадавших от укусов клещей 2503 человека, в том числе детей – 476.
На клещевой вирусный энцефалит исследовано 2253 клещей, инфекция выявлена в 28 случаях (1,2%); на иксодовый клещевой боррелиоз – 684 из них инфицировано 234 клеща (34,2%); на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 630, инфекция выявлена в 12 случаях (1,9%); на моноцитарный эрлихиоз человека – 630 из них заражены 23 клеща (3,7%). Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрированы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
МЧС предупреждает о жаре, сильном ветре и грозах
В Перми открыт закладной камень будущей стелы «Пермь – город трудовой доблести»
Праздничный салют по случаю Дня Победы в Перми будет дан с территории базы «Летающий лыжник»
Посмотреть Парад Победы в Перми можно будет онлайн
Парад Победы в Перми пройдет на Бахаревке
Пермякам напоминают о запрете пала сухой травы
Леса Прикамья - под контролем видеокамер
Кто имеет право на новые детские пособия?
В ПГАТУ состоялся День карьеры
В Пермском крае предпринимателям выделят субсидии на развитие туристического бизнеса
Добавить комментарий: