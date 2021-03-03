В Перми началось тестирование цифровой системы контроля за утилизацией медицинских отходов

В Перми началось тестирование цифровой системы контроля за утилизацией опасных медицинских отходов. Пилотный проект регионального оператора «Теплоэнерго» проходит «обкатку» в Пермской городской клинической больнице им. Тверье. Для этого в терапевтическом корпусе были размещены специальные контейнеры с QR-кодами. Метки необходимы для передачи данных в электронную таблицу учета.

Таким образом, появляется возможность отследить маршрут движения контейнеров, а самое главное система позволяет зафиксировать вес утилизируемых изделий. По итогам тестовых испытаний цифровой контроль планируется ввести во всех медицинских учреждениях Пермского края. Артём Чупин, экспедитор: "Приезжаю на точку, забираю баки, меняю на новые, со старых баков снимаю QR-код, взвешиваю, фотографию QR-кода вместе с весами прикрепляю, отправляю в базу данных, в этом же приложении у меня расписываются ответственные, потом на производственной площадке это всё необходимо повторить, чтобы доказать, сколько взял, столько и отдал".