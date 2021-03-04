В Прикамье за три года возведут 25 новых школ и 14 детских садов

25 новых школ и 14 детских садов должны быть построены и введены в эксплуатацию в Пермском крае в ближайшие три года. Такие планы были озвучены на заседании регионального правительства. Причем на это уже и деньги заложены, некоторые объекты в стадии возведения.Игрушки появятся уже через неделю, тогда детский сад приобретет окончательный вид. Пока же заведующая Светлана Синюкова вместе со строителями ведет последние приготовления. В конце марта должны получить лицензию. Это первый социальный объект в Прикамье, построенный в этом году по нацпроекту «Демография».

Светлана Синюкова, заведующая детским садом «Симфония»: "К нашему саду, конечно, живой интерес, потому что интенсивная застройка в районе «Судозавод», формируются уже списки". Каждое современное учебное заведение в Прикамье имеет свою специализацию. Детский сад на Байкальской свой выбор уже сделал. Даже называется «Симфония», и пусть не все игрушки еще привезли, здесь уже есть все для того, чтобы организовать свой маленький духовой оркестр.

В Соликамске, тем временем, строительство школы не останавливалось даже в самые суровые морозы. Начали в апреле прошлого года, закончить намерены к концу этого. И пока нет никаких предпосылок выйти из графика. При том, что проект предусматривает поставки самого современного оборудования.

Дмитрий Степанов, руководитель проекта: "Я считаю, что это будет более, чем достойное оборудование для развития в детях творчества и соответствующих навыков".Только в прошлом году, несмотря на пандемию, в Пермском крае было введено в эксплуатацию 9 социальных объектов: одна школа и 8 детских садов. Как обозначил глава региона на заседании правительства, в предстоящую трехлетку планируется возвести еще 25 школ и 14 детских садов. Новые образовательные учреждения смогут принять почти 16 тысяч детей.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Устранение неравенства - это наша ключевая задача, и поэтому там, где у нас готовые объекты, мы их должны доукомплектовывать оборудованием, на это мы предусмотрели в бюджете порядка 100 миллионов рублей".Часть детских садов и школ строятся в рамках национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. На будущее глава региона поставил задачу переходить на систему выбора единого подрядчика и для проектирования, и для строительства. А контроль за исполнением - общая задача, в том числе и с привлечением Общественной палаты и ОНФ.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ: "Заметно активизировались темпы строительства, ремонта, переоснащения образовательных учреждений, важно, что при активном участии губернатора края Дмитрия Махонина сегодня используются все возможности, в том числе и федеральные новые механизмы".

А пока «Симфония» готовится к открытию. Для микрорайона Судозавод это будет уже третий детский сад.