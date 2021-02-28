В Перми изменятся правила бесплатной пересадки

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 1 марта 2021 года бесплатная пересадка будет предоставляться только при предъявлении билета о безналичной оплате проезда: бесконтактной банковской картой, транспортной картой или льготным проездным документом. Чтобы совершить пересадку, будет необходимо предъявить кондуктору билет из первого транспортного средства. Также кондуктор может потребовать предъявить карту, которой была произведена оплата. Поэтому необходимо иметь её при себе на протяжение всей поездки. Предоставление права пересадки при безналичном расчете позволит обеспечить контроль за совершением пересадки с помощью Единой краевой системы оплаты проезда, а также исключить возможность использования бесплатной пересадки без совершения оплаты: например, при передаче основного билета другому лицу.

Большинство пассажиров уже сейчас предпочитает оплачивать проезд безналичным способом. За последний год доля безналичных расчетов выросла почти в 3 раза: с 26% до 73% в январе 2021 года.

Также пересадка будет предоставляться только при посадке в транспортное средство иного маршрута. Данное изменение внесено с целью исключения совершения пассажирами двух поездок (туда и обратно) на одном маршруте.

Предусмотрено осуществление сотрудниками контрольно-ревизорской службы контроля за соблюдением правил пересадки на маршрутах регулярных перевозок. Контроль будет осуществляться за счет сверки с картой или электронным устройством, которые должны быть в наличии у пассажира на момент совершения поездки. Нарушение правил пересадки влечёт за собой ответственность, предусмотренную за безбилетный проезд.