Пермякам представили сервис «Дом Клик»
Практически любые услуги банка - дистанционно, пермякам представили сервис "Дом Клик", сегодня с ним работает более 700 застройщиков страны, это что касается вопросов приобретения жилья. Ещё один сервис - "Сбербанк Онлайн", когда доступны практически все операции.Татьяна - давний клиент "Сбербанка", и сейчас, покупая жильё, она обратилась за помощью в свой, проверенный, банк, причём всё, что касалось сбора документов и даже подбора нового жилья - всё было сделано дистанционно с помощью сервиса "Дом Клик". Сегодня же посетила банк только для того, чтобы подписать документы.
Татьяна Борисова: " Выбрала район, выбрала сумму, срок кредита. Сервис доступный, всё доступно, всё быстро, качественно - меня всё устраивает".
Таким образом дистанционные сервисы всё активнее входят в жизнь клиентов "Сбербанка", "Дом Клик" тому подтверждение - можно скачать мобильное приложение или зайти на сайт - всё просто. Из того, что понадобится - нужные документы и немного времени.
Сегодня через "Дом Клик" работает более 700 застройщиков страны, это что касается вопросов приобретения жилья. Ещё один сервис, который делает жизнь более комфортной - это "Сбербанк Онлайн", когда доступны практически все операции - при этом выполнять их можно не выходя из дома, в условиях пандемии это становится особо актуальным.
Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО "Сбербанк": "В "Сбербанк онлайн" вы можете заказать карту и даже не получая её в всп, то есть в нашем офисе, можете её активировать, и два месяца рассчитываться ею, если у вас есть смартфон с чипом, который вы может привязать к Apple Pay и Google Pay, и рассчитываться ею в торговых сетях, кроме этого вы может просто выпустить для себя виртуальную карту, которая не имеет физического носителя и пользоваться ей для покупок в интернете". Это удобно и безопасно, говорят специалисты, кроме того через "Сбербанк онлайн" можно открыть вклад, не посещая офис, просто сразу зачислить деньги на свой личный счёт. Можно подать заявку на кредит - рассмотрение и одобрение займёт минимум времени. Клиенты подтверждают - сервисы помогают в разных ситуациях.
Александр Шишкин: "Я практически не хожу в банк, всё, что можно сделать в отделении я делаю в приложении, на своём смартфоне, от контроля своей зарплаты до выпуска новых карт, до создания вкладов".
Плюсом ещё оплата коммунальных услуг, переводы близким, обмен валюты. При этом если остаются вопросы - ответ последует быстро.
В "Сбербанк онлайн" есть специальный сервис "Диалоги", когда можно задать интересующий вопрос оператору и получить ответ. По сути получается, что сервисы работают дистанционно, а сотрудники банка всегда рядом.
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