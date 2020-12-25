На экологической тропе «Липовая гора» возвели вышку для наблюдения за птицами
В Перми на экологической тропе «Липовая гора» активисты возвели вышку для наблюдения за птицами. Проект разработали еще в начале года, деньги - более полумиллиона рублей - помогли собрать неравнодушные люди. Верхняя площадка расположена на высоте 6 метров, как раз на уровне крон соседних деревьев. Только так поднявшись вверх, можно разглядеть всех обитателей.
Месторасположение вышки по-своему уникально: с одной стороны сосновый бор, с другой - лиственные деревья, есть и лесная опушка. Всего, по данным орнитологов, на Липовой горе можно увидеть до 230 видов птиц. Юлия Хохлова, заместитель председателя совета Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы: "Наблюдать есть что однозначно, причем не только в весенне-летний период, когда у нас действительно много видов птиц, а даже и зимой. У нас достаточно много кормушек на территории города, на кормушки прилетают птицы, и люди с удовольствием открывают новые виды".
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