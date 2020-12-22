В Перми полиция изъяла очередную партию контрафакта
Полиция против контрафакта. Рейд совместно с правообладателями одного из известных брендов прошел в Перми, изъято 1600 подделок в восьми торговых точках. Изымались аксессуары для смартфонов на общую сумму свыше 250 тысяч рублей. Весь товар направлен на экспертизу. В настоящий момент проводится проверка. В случае, если ущерб правообладателю от действий отдельно взятого ИП не достигнет 250 тысяч рублей, предприниматель будет привлечен к административной ответственности, санкция предусматривает штраф не менее 50 тысяч с конфискацией контрафактной продукции. Если ущерб будет больше, то нарушителю грозит уже уголовная ответственность, максимальное наказание которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.
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