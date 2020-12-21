Обещали прибавки к пенсии: возбуждено дело о мошенничестве в отношении 14 человек

Полицейские и сотрудники Следственного комитета, при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли незаконную деятельность организации, оказывающей юридические псевдоуслуги.

Сотрудники call-центра компании осуществляли массовые «обзвоны» жителей Прикамья и приглашали на бесплатные консультации. Уже в офисах в ходе беседы гражданам обещали решить вопрос с увеличением пенсии или «списанием долгов» по кредитам за денежное вознаграждение. При клиентах оформляли запросы в Пенсионный фонд России, жалобы в прокуратуру и исковые заявление в суд. Люди верили обещаниям и отдавали деньги за псевдоуслуги. На данный момент в отделах полиции зарегистрировано более 100 заявлений от граждан. Сейчас следователи подсчитывают общую сумму ущерба, причиненного им. На данный момент она составляет более 1 миллиона рублей. Известно, что в группу входили 14 человек. Двоих организаторов задержали в Новосибирске и Краснодаре. На их дорогостоящие иномарки следователи наложили аресты.