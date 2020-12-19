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На трассе «Пермь – Ильинский» произошло ДТП
Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю: "Столкновение произошло в 14.50. По автодороге «Пермь – Ильинский» со стороны Ильинска в направлении Перми двигался автомобиль ВАЗ -2114 под управлением 51-летнего водителя. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ -2131, которым управлял 35-летний водитель".
В результате аварии 51-летний водитель ВАЗ-2114 скончался на месте до приезда врачей «скорой помощи». Водитель ВАЗ-2131 и три его пассажира получили различные травмы.
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