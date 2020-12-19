В Прикамье состоятся соревнования по плаванию в холодной воде

Как сообщили в администрации Ленинского района, в воскресенье, 20 декабря, в Перми в акватории Камы состоятся соревнования по плаванию в холодной воде.Администрация Ленинского района Перми: "Принять участие в соревнованиях могут все желающие – и закаленные «моржи», и простые любители при наличии разрешения врача на плавание в ледяной воде. По условиям соревнований участникам нельзя использовать специальные плавательные костюмы и согревающие мази. Стиль плавания – вольный".Соревнования пройдут в районе городского пляжа по адресу: улица 2-я Камская, 31 на базе клуба закаливания «Тонус». Регистрация участников начнется в 11.00, начало соревнований в 12.00. Помимо одиночных заплывов предусмотрены и командные.Победителей определит судебная коллегия, лучших в индивидуальных заплывах наградят медалями и почетными грамотами. А командам-победителям вручат почетные кубки.